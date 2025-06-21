MHP'den Sağlıkta Yapay Zeka Paneli: Tıbbın Geleceği Tartışıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, parti olarak küresel gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülkemiz için doğru hamleleri belirlemeye devam ettiklerini ifade etti. Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen "Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği" panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yurdakul, günümüzde bilgiye erişimin hızının inanılmaz boyutta olduğunu belirtirken, "İnsanoğlu, tarihin birçok döneminde altın ve pırlanta gibi değerli madenlere değer verdi. Ancak bugün, çağımızın en değerli varlığı bilgi" dedi. Bilgiye erişim hızının artmasının beraberinde getirdiği risk ve fırsatlara dikkat çeken Yurdakul, erken yola çıkan ülkelerin bilgi üzerinde regülasyon çalışmaları yapmaya başladığını belirtti.

Sağlık alanındaki yabancı ürün ve hizmetlere olan bağımlılığı azaltmanın önemli bir hedef olduğuna dikkat çeken Yurdakul, "Bunun için yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimizle birlikte, ülkede tam rekabetçi bir sağlık endüstrisi oluşturarak, dünya genelinde kendimizi kanıtlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurdakul, sağlıkta yapay zeka kullanımının teşhis, tedavi ve veri analizi gibi alanlarda sağladığı yararları vurguladı. Yapay zekanın, tıp dünyasında daha hızlı ve doğru sonuçlar açıklanmasına olanak tanıdığını kaydeden Yurdakul, "Yapay zekayı sağlık sektöründe birçok ülke kullanmaya başladı. Biz de Türkiye olarak, iş birliği içerisinde daha ileriye gitmeliyiz" dedi.

Panel, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Pınar Özışık, Dr. Ayşe Keleş ve Avukat Melisa Yıldız'ın sunumlarıyla sona erdi. Yurdakul, bu panelin siyasi partiler arasında bir ilki oluşturduğunu ifade ederek, sağlık alanında işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezinde "Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği" paneli düzenlendi. Panelde MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Selim Yurdakul (kürsüde) bir konuşma yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezinde "Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği" paneli düzenlendi. Panelde MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Selim Yurdakul (kürsüde) bir konuşma yaptı.