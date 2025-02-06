MHP, Devlet Bahçeli'nin Kalp Ameliyatının Başarılı Geçtiğini Açıkladı

MHP, Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumunu Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle bugün gerçekleştirdiği cerrahi müdahale ile yeni bir kapak takıldı.

Ameliyat Başarılı Geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek tarafından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, Bahçeli'nin mevcut kalp kapağının değişimi için 6 Şubat 2025 tarihinde başarılı bir işlem gerçekleştirildi.

Sağlık Durumu Stabil

Açıklamada, operasyonun komplikasyonsuz bir şekilde tamamlandığı ve Bahçeli'nin tıbbi durumunun son derece iyi ve stabil olduğu vurgulandı. Genel Başkan Bahçeli'nin hastane odasında dinlendiği ve kısa süre içerisinde günlük yaşantısına döneceği ifade edildi.