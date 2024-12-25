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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: Türkiye, Mazlumların Umudu Olmaya Devam Ediyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı'daki toplantıda Türkiye'nin mazlumların sesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:23
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: Türkiye, Mazlumların Umudu Olmaya Devam Ediyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı'da düzenlenen istişare toplantısında Türkiye'nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti. Durmaz, "Tarih boyunca adaletin ve merhametin temsilcisi olarak mazlumların yanında yer alan Türkiye, çok şükür ki Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de mazlumların sesi, hamisi ve umudu olmaya devam etmektedir." diye ifade etti.

İstişare Kültürü Üzerine Düşünceler

Toplantıda, istişarenin Türk kültür ve medeniyetindeki yeri vurgulandı. Durmaz, "Üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda fikirlerimizi paylaşmak üzere burada toplandık. Öngörü ve liderlik özelliklerinin önemine değinerek, "Dağın görünen yüzünü herkes görür ama büyük liderler, dağın ardını da görür," dedi.

Şiddet ve Adalet Vurgusu

Durmaz, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, Beşşar Esed ve Baas rejiminin katliamları hakkında konuştu. "Katil Netanyahu ile zalim Esed'in zulümleri sonucunda, Sednaya Hapishanesi'nden yükselen çığlıklar, Gazze'de enkaz altında kalan çocukların sessiz feryatlarıyla birleşmiştir," şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Ayrıca, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini de dile getirerek, "Esed gitti diye üzülmeleri, Türkiye'nin en büyük sorununu gözler önüne seren hazin bir tablodur," ifadesini kullandı.

MHP Çankırı Milletvekili Yılık'ın Açıklamaları

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlayışının sadece fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını belirtti. Yılık, "Belediyecilik, şehre ruh vermek, insanımıza huzur ve mutluluk katmaktır," dedi.

Toplantıya, Çankırı, Bartın, Karabük ve Kastamonu MHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kentteki bir restoranda düzenlenen Çankırı, Bartın...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kentteki bir restoranda düzenlenen Çankırı, Bartın, Karabük ve Kastamonu Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kentteki bir restoranda düzenlenen Çankırı, Bartın...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kentteki bir restoranda düzenlenen Çankırı, Bartın, Karabük ve Kastamonu Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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