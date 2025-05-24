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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tuzlife Otel açılışında Çankırı'nın güçlü Türkiye hedefine katkı sunacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:12
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı'da gerçekleştirilen Tuzlife Otel açılışında, "Tüm çabamız, çalışmamız, bölgesinde lider, dünyada güçlü bir Türkiye içindir" açıklamasında bulundu.

Çankırı Belediyesi tarafından 171 milyon liralık yatırımla, 9,5 dekar arazi üzerine inşa edilen Tuzlife Otel, 30 odasıyla tatilcilerin beklentilerini karşılamak için hizmete girdi. Durmaz, otelin, Çankırı'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtma misyonunu üstleneceğini ifade ederek, "Bu tesis, şehrimize gelen misafirler için konforlu bir konaklama imkanı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Çankırı'nın turizm potansiyelini artıracak ve yerel ekonomiye hareketlilik getirecektir" dedi.

Durmaz, ayrıca Çankırı'nın daha cazip ve güçlü bir şehir haline gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, "Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ilke ve anlayışları doğrultusunda siyasetimizi sürdüreceğiz. Aklım hep Türkiye'dir" dedi.

Çankırı'nın Geleceği İçin Önemli Bir Adım

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Tuzlife Otel’in sadece bir otel değil, aynı zamanda Çankırı’nın potansiyeline olan güvenin ve geleceğe duyulan inancın bir yansıması olduğunu belirtti. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise, "Amacımız şehrin yaşam kalitesini artırmak" diyerek otelin açılışı ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Esen, "Tuzlife, şehrimizin en önemli mirası olan tuzu simgelemektedir. Uluslararası tuz festivalimiz ve turistik tuz trenimiz ile Çankırı'nın tanıtımında önemli rol oynayan bu otel, yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak" dedi.

Açılış programında katılımcılar, İl Müftüsü Mehmet Şahin’in dua etmesiyle birlikte kurdeleyi keserek otel ve aquapark alanını ziyaret ettiler. Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara yolunda 9,5 dekar arazi üzerinde...

Çankırı Belediyesi tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara yolunda 9,5 dekar arazi üzerinde, 30 odalı, 171 milyon liralık yatırımla yapılan Tuzlife Otel’in açılışı için tören düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, düzenlenen törene katıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara yolunda 9,5 dekar arazi üzerinde...

Çankırı Belediyesi tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara yolunda 9,5 dekar arazi üzerinde, 30 odalı, 171 milyon liralık yatırımla yapılan Tuzlife Otel’in açılışı için tören düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, düzenlenen törene katıldı.

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