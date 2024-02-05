MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Seçim Beyannamesi'ni açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesini duyurdu. Durmaz, yaptığı açıklamada şöyle dedi;

Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, 'güçlü merkez güçlü yerel yönetim' anlayışından geçtiği tartışmasızdır.

Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te; Türkiye yeni bir Mahalli İdareler Seçimleri tecrübesi yaşayacak ve milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak 'Türk Asrı'na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi ülke genelinde sağlanan siyasi istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasıl olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.

TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILINDA ÜRETKEN BELEDİYECİLİK

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini, "Türk ve Türkiye Yüzyılında Üretken Belediyecilik" başlığıyla paylaştı. Beyannamede, aile, toplum ve örfümüze yönelik küresel saldırılara karşı duruş sergilenmesi vurgulandı. Durmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, aile kurumu başta olmak üzere, milli ve manevi değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, gerçekleştirilen saldırının sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tüm toplumları tehdit eden saldırılara dönüştüğünün altını çizmektedir."

DOĞAL AFETLERİ ORTADAN KALDIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Türkiye, hem deprem kuşağında yer alması hem de iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kalması nedeniyle doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak zorunda. Bu bağlamda, afet risklerini azaltmak ve afetlere karşı dayanıklılığı artırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. MHP Seçim Beyannamesi'nde de bu kritik konuya değiniyor ve bu alanda önemli çalışmalar yürütüleceğini belirtiyor. İşte o ayrıntılar:

"Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetleri, ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ertelenemeyecek bir zorunluluktur.

Ayrıca imar ve inşa işleri yapılmak zorundayken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak geçmişin günümüze ve geleceğe taşınması açısından kritik öneme sahiptir."

YENİ SANAYİ BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK

2024 Yerel Seçimleri için seçim beyannamesini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi, belediye hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmayı, yerel ekonomiye kaynak sağlamayı ve şehrin ihtiyaçlarına göre yeni sanayi bölgeleri kurmayı vaat etti.

"Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Yerel ekonomiye kaynakların, kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz.

Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız."