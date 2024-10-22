MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın 22 Ekim Açıklamaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 22 Ekim tarihinin Türk siyaseti açısından dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler '22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra' diye yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Umut Hakkı Üzerine Düşünceler

Yıldız, farklı bir paylaşımda ise modern ceza hukukundaki yeni kavramlara değindi. Bu kavramlar arasında "Umut Hakkı" ya da "hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkı" yer aldığını belirten Yıldız, bunun müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin, bir gün salıverilme umudunu ifade ettiğini kaydetti.