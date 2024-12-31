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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 2024 Yılına Güçlü Mesaj: 'Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu Kaçınılmazdır'

MHP lideri Bahçeli, yeni yıl mesajında ulusal birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'na dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 2024 Yılına Güçlü Mesaj: 'Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu Kaçınılmazdır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yılına ilişkin yayımladığı mesajında, "Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yoktur. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhatapların ön şartsız, hasbi şekilde devreye girmesidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, geride bırakılan yılın coğrafya temelli hesapların güncellendiği, tarihsel değişimlerin hızlandığı bir dönem olduğunu belirterek, yepyeni ümitler ve gelişmelerle dolu bir yıla giriştiklerini söyledi.

2024 Yılı ve Ortak Payda Vurgusu

Bahçeli, milli ve manevi ortak paydada buluşmanın önemine dikkat çekerek, "Yerinde saymaya, vakit kaybetmeye, olanla yetinmeye vakit yoktur" dedi. Ülkenin dış basınca karşı iç barış ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, 2024 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında önemli bir eşik olduğunu söyleyen Bahçeli, bu dönemin Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin ana çerçevesini oluşturduğunu ifade etti.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Suriye'nin istikrarı, huzuru ve barışçıl siyasi ortamı, bölge ülkeleriyle Türkiye'nin ortak yararınadır" dedi. PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kardeşlik Teması ve Gelecek Vizyonu

Mesajında Türk ve Kürt kardeşliğini vurgulayan Bahçeli, tüm Türk vatandaşlarının kardeşlik duygusu içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine değindi.

"Türk milleti ayrılmayacak, ayrışmayacak, kopmayacak, bölünmeyecek kadar iç içe geçmiştir" diyen Bahçeli, tarihi ve kültürel değerlerin gelecekteki başarıların anahtarı olduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin 2025 Yılına Dair Beklentileri

Bahçeli, 2025 yılına dair öngörülerini de paylaştı: "2025, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ikinci yılı olacaktır. Bu yıl, millete huzur ve sükunet getirecek bir dönüm noktası olarak görülecektir.”

MHP lideri, yeni yıl dileklerini ileterek, Türk milletinin, huzur ve barışa olan özlemini dile getirdi.

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