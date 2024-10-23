MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Dervişoğlu'na Sert Yanıt

MHP ve İYİ Parti Arasındaki Tartışmalar

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yönelik sert bir yanıt verdi. Dervişoğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak çarpıttığını belirten Büyükataman, bu durumun Dervişoğlu’nun maskesini bir kez daha düşürdüğünü ifade etti.

Bahçeli'nin Stratejisi ve Türkiye'nin Menfaatleri

Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının terörün ve terörden beslenen odakların hesaplarını bozduğunu kaydetti. Bahçeli'nin, siyasi kariyerindeki "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışına sadık kaldığını vurguladı. "Devletin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir lider olarak, Bahçeli, milletin takdirini kazanmıştır," dedi.

CHP ve İYİ Parti'den Gelen Eleştiriler

Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Özel’in "el yükseltiyorum" ifadesinin bağlamından koptuğunu belirten Büyükataman, Dervişoğlu’nun hamasi açıklamalarının millî iradeye karşı bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Terörle Mücadele Kararlılığı

MHP Genel Sekreteri, Bahçeli'nin terörle mücadelesinin kesin ve kararlı bir çizgide devam ettiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti, terör belası tamamen ortadan kalkıncaya kadar mücadelesini sürdürecektir," dedi. Ayrıca, MHP'nin duruşunu anlamayanların siyasi rant peşinde koştuğunu belirtti.

Sonuç ve Açıklamalar

Büyükataman, Bahçeli'nin duruşunun ABD ve diğer küresel aktörler tarafından indirilen saldırılara karşı ne kadar önemli olduğunu belirtti. Kandil ve ABD’nin kurmuş olduğu kumpasların Boşa çıktığını da sözlerine ekledi.