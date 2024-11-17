MHP Grup Başkanvekili Akçay: Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İzmir'de düzenlenen toplantıda kritik açıklamalarda bulundu. Akçay, "Terör örgütleriyle pazarlık yoktur. Çözüm süreci yoktur. Terörle mücadele vardır. Terör örgütlerinin yok edilmesi vardır." ifadelerini kullandı.

Akçay, partisinin düzenlediği "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısı kapsamında Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda İzmir, Manisa ve Aydın teşkilatlarıyla bir araya geldi. MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümünü hatırlatan Akçay, partinin her zaman kendi gündemini oluşturarak başka partilerin etkisine girmediğini söyledi.

Siyasi İstikrar Vurgusu

Akçay, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye kattığı en önemli değerin siyasi istikrar olduğuna dikkat çekti. Bu istikrarın ekonomik bir temele oturtulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ABD'nin işbirliğiyle İsrail'in Türkiye için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmasında, "Bütün hamleler, uzatılan el ve çağrıların maiyeti ve kapsamı budur," diyerek terörle mücadelenin nihai hedef olduğunun altını çizen Akçay, PKK ve FETÖ'nün milli birliğe yönelik saldırılarına karşı durulması gerektiğini ifade etti.

Eleştirilere Yanıt

Akçay, "Altılı masa diye anılan yapının bu süreçteki tutumunu eleştirerek, "Siz hala aynı otobüste miting yapıyorken bizi eleştirmeye utanmıyor musunuz?" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin büyük adımlarının Türkiye'nin kardeşliğini ve bütünlüğünü koruyacağını ekledi.

Diğer Konuşmacıların Görüşleri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk milletinin ahlaki ve dini değerlerini inkâr etmeye çalışanların her dönemde kaybedeceğini belirtti.

İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise dünyanın büyük bir vahşet sarmalında olduğunu, yeni bir dünya savaşının insanlığı tehdit ettiğine dikkat çekerek, Türk Milletinin bu tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Toplantıda, MHP MYK üyeleri Ali Uçak ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de konuşma yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.