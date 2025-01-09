MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:09
MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasında aktif olarak yer aldı. Bu önemli etkinlik, görselliğin ön plana çıktığı olayları ve haberleri değerlendirme fırsatı sunuyor.

Kılıç, bu tür organizasyonların, basının etkisini ve önemini artırdığını belirterek, Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna doğru ve hızlı bilgi akışındaki rolünü vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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