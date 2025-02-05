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MHP'li Dora: İyileşme için Ekonomik ve Sosyal Rehabilitasyon Şart

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 6 Şubat depremlerini değerlendirirken ekonomik ve sosyal rehabilitasyonun önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:00
MHP'li Dora: İyileşme için Ekonomik ve Sosyal Rehabilitasyon Şart

MHP'li Dora'dan Depremler Sonrası Kritik Açıklama

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılan çalışmaları değerlendirerek, şehirlerin yalnızca fiziki olarak değil, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da rehabilite edilmesi gerektiğini ifade etti.

Depremin Etkileri ve Yeniden İnşa

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece şehirlerde değil, hayatlarda ve yüreklerde yıkıma neden olduğunu belirten Dora, hemşehrilerinin depremle mücadelede bir bütün olarak hareket ettiğini söyledi.

Dora, ayrıca, şehirlerin inşası ve imarı için gerekli olan konut ve altyapı projeleri üzerinde durarak, "Tüm depremzede hemşehrilerimizin yüreğinde umut filizi yeşertmeliyiz!" dedi.

Yeni Şehirleşme ve İmar Politikaları

Dora, şehirlerin yalnızca fiziksel olarak yeniden inşa edilmesinin yeterli olmayacağını vurgulayarak, yeni yapılaşmada bilimsel veriler ve zemin etütleri esas alınması gerektiğini belirtti. Fay hatlarına ve riskli bölgelere imar izni verilmemesi gerektiğini ifade eden Dora, yeni şehirlerde deprem toplanma alanları, geniş yollar ve acil durum tahliye koridorları oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Yıkılan okulların yerine modern, teknolojik altyapılı ve afet eğitimi veren yeni okulların inşa edilmesi gerektiğini ekledi.

Ekonomik Kalkınma İçin Özel Teşvikler

MHP'li Dora, Kahramanmaraş'ın ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla depremzede vatandaşların geçim kaynaklarını korumak için esnaf, sanayici ve çiftçilere yönelik özel teşvikler sağlanması gerektiğini belirterek, sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, deprem bilinci ve ilk yardım eğitimlerinin okullarda zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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