Erdoğan: Son 23 Yılda 13 bin 448 Eserin İadesi Sağlandı, Yaşayan İnsan Hazineleri'ne 10 Yeni İsim

Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin iadesini sağladık

Beştepe'de kültür ve miras vurgusu — Yaşayan İnsan Hazineleri'ne 10 yeni isim

ANKARA (İHA) — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan Hazineler Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, kültür ve mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri olduğunu belirterek, bu alanda yürütülen çalışmaları aktardı.

Konuşmasında sanatın ve zanaatın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Erdoğan, sanat eserlerinin binlerce yıllık tarihin ve coğrafyanın özeti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin kültürel mirasının derin köklere sahip olduğunu, Anadolu'yu bir açık hava müzesi olarak nitelendirdiğini söyledi.

UNESCO kayıtlarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeri ile 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumunda olduğunu aktardı. Ayrıca ulusal envanterde 368 somut olmayan kültürel değer ve yerel düzeyde 1.707 kaydın bulunduğunu vurguladı.

Sanatın hakikate ulaşma çabası olduğunu ifade eden Erdoğan, gerçek sanatçı ve ustaların emeğiyle topluma yeni ufuklar açtığını belirterek, 2008'den beri sürdürdükleri uygulamayla sanat birikimini nesilden nesile aktaranları "yaşayan insan hazineleri" ilan ettiklerini hatırlattı.

Erdoğan, daha önce listeye alınan 90 kişi ve 2 grupe ek olarak, bu yıl 10 yeni isimin Yaşayan İnsan Hazineleri listesine dahil edildiğini açıkladı. Yeni eklenen isimleri şu şekilde sıraladı: Hattat Hüseyin Öksüz, Geleneksel Kuyumculuk Ustası Sevan Bıçakçı, Körüklü Çizme Ustası Mustafa Karpuzcu, Folklorik Bebek Yapımı Sanatçısı Emine Polat, Mücellit Mehmet Karsı, Zil Yapım Ustası Mehmet Tamdeğer, Sedefkar Mehmet Bülent Fıstıkçı, İpek Böcekçiliği ve Dokumacılığı Ustası Emel Duman, Üç Telli Bağlama İcracısı Osman Kırca ve Devdah Ertuğrul Şengünalp.

Erdoğan ayrıca Kültür Yolu kapsamında son dönemde gerçekleştirilen etkinliklere dikkat çekti: sadece geçtiğimiz yıl 20 farklı şehirde 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik düzenlendiğini aktardı. Gençlerin geleneksel sanatlarla bağını güçlendirmek amacıyla başlatılan "Yaşayan Miras Okulları"nın ilk adımının 15 Temmuz Müzesi'nde atıldığını ve kısa sürede 81 ile yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin somut örnekler veren Erdoğan, son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkeye iadesini sağladıklarını açıkladı. Ayrıca 2025 kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarıldığını, gece müzeciliği uygulamasıyla 600 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 2025'te 17 sergi düzenlendiğini belirtti.

Erdoğan, kültür, sanat ve zanaat mirasını koruyan tüm ustalara, sanatkarlara ve kuruluşlara şahsı ve millet adına teşekkür ederek, ebediyete intikal eden ödül sahiplerini de rahmet ve şükranla andı.

Törenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan Hazineler Ödülleri kazananlara ödülleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Öne çıkan veriler: Son 23 yılda iade edilen eser sayısı: 13 bin 448; Kültür Yolu etkinlikleri: 20 şehir, 50 bini aşkın sanatçı, 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik; UNESCO kayıtlı kültürel değer sayısı: 32; Yaşayan İnsan Hazineleri listesine bu yıl eklenen: 10 isim.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDEN DÜZENLENEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLLERİ TÖRENİ VE YAŞAYAN HAZİNELER ÖDÜLLERİ TAKDİM TÖRENİ'NDE KONUŞTU