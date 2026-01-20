Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziyesini iletti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 19:17
Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti

Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla başsağlığı dileklerini iletti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini evinde ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü. Olayın 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında çıktığı, çocukların da karıştığı kavganın ardından Atlas’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda aileye sabırlar dileyerek şunları söyledi: "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul’a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın".

Anne Gülhan Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini dinlediğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlattığı ve konunun yakından takip edileceğini vurguladığı kaydedildi.

Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin
2
Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti
3
AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı
4
Bayındır 5'inci Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Başlıyor
5
Hekimsen'den Malpraktis Uyarısı: Adil Kurban 77 Milyar TL Riskine Dikkat
6
Tuzla Belediyesi'nde Halk Buluşması: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla Birebir
7
BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları