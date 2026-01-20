Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla başsağlığı dileklerini iletti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini evinde ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü. Olayın 'yan bakma' nedeniyle iki grup arasında çıktığı, çocukların da karıştığı kavganın ardından Atlas’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda aileye sabırlar dileyerek şunları söyledi: "Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul’a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın".

Anne Gülhan Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini dinlediğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlattığı ve konunun yakından takip edileceğini vurguladığı kaydedildi.

Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti