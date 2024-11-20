MHP'li Kılıç'tan CHP'ye Sert Tepki: TBMM'de Barikat Olmaz

MHP'li Kılıç'tan CHP'ye Sert Tepki

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kılıç, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın komisyon salonuna girişini engellemeye çalışmasını güçlü bir dille kınadı.

Demokrasinin Temelleri Üzerinden Yürüyen Saldırılar

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP Grubu tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik gerçekleştirilen yakışıksız saldırıyı kınıyoruz. TBMM, yol kesmenin, zorbalığın veya şiddeti normalleştirmenin değil, demokrasinin, milli iradenin ve hukukun simgesidir.” ifadelerini kullandı.

Halkın Vicdanında Gereken Cevap Bulunacak

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Hakaretle, iftirayla ve baskıyla siyaset yapmaya çalışanlar, milletimizin vicdanında gereken cevabı bulacaktır. Aziz milletimiz, yaşananları ve kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını net bir şekilde görmektedir.”

Barikatlara Yer Yok

Kılıç, son olarak, CHP’nin saygısız tutumunu kabul etmediklerini belirterek, “Siyaset kurumuna yakışır bir sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. TBMM’nin çatısı altında barikatlara yer yoktur.” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.