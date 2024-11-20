DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,42 0,42%
ALTIN
2.914,23 0,14%
BITCOIN
3.223.394,34 -1,11%

MHP'li Kılıç'tan CHP'ye Sert Tepki: TBMM'de Barikat Olmaz

MHP'li Filiz Kılıç, TBMM'de CHP'nin İçişleri Bakanı'na yönelik engelleme girişimini kınadı ve saygılı bir tutum sergilemeye davet etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:39
MHP'li Kılıç'tan CHP'ye Sert Tepki: TBMM'de Barikat Olmaz

MHP'li Kılıç'tan CHP'ye Sert Tepki

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginlikle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kılıç, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın komisyon salonuna girişini engellemeye çalışmasını güçlü bir dille kınadı.

Demokrasinin Temelleri Üzerinden Yürüyen Saldırılar

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP Grubu tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik gerçekleştirilen yakışıksız saldırıyı kınıyoruz. TBMM, yol kesmenin, zorbalığın veya şiddeti normalleştirmenin değil, demokrasinin, milli iradenin ve hukukun simgesidir.” ifadelerini kullandı.

Halkın Vicdanında Gereken Cevap Bulunacak

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Hakaretle, iftirayla ve baskıyla siyaset yapmaya çalışanlar, milletimizin vicdanında gereken cevabı bulacaktır. Aziz milletimiz, yaşananları ve kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını net bir şekilde görmektedir.”

Barikatlara Yer Yok

Kılıç, son olarak, CHP’nin saygısız tutumunu kabul etmediklerini belirterek, “Siyaset kurumuna yakışır bir sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. TBMM’nin çatısı altında barikatlara yer yoktur.” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
3
Saadet Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Davasına Kritik Çağrı
4
CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Soru Önergelerine Yanıt Vermemesini Eleştirdi
5
Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
6
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı
7
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı