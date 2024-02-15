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MHP'li vekil Levent Uysal'a sahte belge iddiası: Kamu bankasına sahte belge düzenledi Meclis'e girince yargılanamadı

Bir kamu bankası için sahte belge hazırlayıp İsviçre'den 45 milyon Euro kredi almaya kalkıştığı iddia edilen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın suçüstü yakalandığı anlaşıldı. Fakat Uysal, milletvekili olarak Meclis'e girince yargılanamadı.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:28
MHP'li vekil Levent Uysal'a sahte belge iddiası: Kamu bankasına sahte belge düzenledi Meclis'e girince yargılanamadı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, 17 Haziran 2022'de İsviçre'den 45 milyon Euro kredi almak için IntaCapital adlı finans şirketiyle anlaştı. Uysal, krediyi Maslak GY Gayrimenkul Yatırım A.Ş. üzerinden çekti ve sözleşmeyi imzaladı.

Finans kuruluşu, Uysal'dan 500 bin euro depozito ve teminat mektubu istedi. Uysal, depozitoyu ödedi ve teminat mektubunu VakıfBank'tan aldığını söyledi. Fakat IntaCapital, teminat mektubunun gerçek olup olmadığını anlamak için VakıfBank'la görüştü.

VakıfBank, teminat mektubunun sahte olduğunu açıkladı. VakıfBank, IntaCapital'e gönderdiği yazıda, "VakıfBank antetli belge sahtedir ve geçerli de değildir. Kaldı ki böyle bir teminat mektubu da yok. Bundan sonrası hukuki bir süreç olacak ve ilgili birimlerden arkadaşlarımız İstanbul Savcılığı düzeyinde süreç başlatacaklardır" dedi.

Banka, 29 Mart 2023'te bir kez daha "Söz konusu belge bankamız personellerimizce düzenlenmedi" diyerek belgenin gerçek olmadığını tekrarladı. Uysal, bu skandalın ardından çok geçmeden, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde MHP Mersin Milletvekili seçilerek Meclis'e gitti. VakıfBank'ın "yapıyoruz" dediği hukuki işlemin ne durumda olduğu ise bilinmiyor.

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