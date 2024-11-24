MHP'li Yalçın: Türkiye Yalnızlaştırılmak İsteniyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Ülkenin Yalnızlaştırılmasına Dikkat Çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yükseldiği zirvelerde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını vurguladı. Yalçın, yeni yüzyılda değişen şartların ülkeyi kendi yağıyla kavrulmaya zorladığını ifade etti.

Türkiye Kendi Göbeğini Kesmek Zorunda

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ekonomiden güvenliğe, bölgesel adımlardan uluslararası ilişkilere kadar hemen her alanda kendi göbeğini kesmek durumundadır." MHP'nin düzenlediği toplantıda, Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarından katılımcılar yer aldı.

Türkiye'nin Hedefi: Lider Ülke Olmak

Türkiye’nin lider ülke hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Yalçın, iç ve dış engellerin aşılmaya çalışıldığını belirtti. Yalçın, Türkiye'nin her çeşit tehdidi savuşturacak kudrete sahip olduğunu belirterek, bölgesel ve küresel gelişmelerin dinamikleri değiştirdiğini kaydetti.

Trump ve Yeni Tehditler

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın uluslararası alanda atacağı radikal adımların Türkiye'yi etkileyeceğini söyleyen Yalçın, Trump’ın İsrail yanlısı politikaları ile Türkiye'nin sınırlarına yaklaşan tehlikeleri artırabileceğini belirtti. Yalçın, “Bu yeni düzenlemelerin nihai hedefinin Türkiye olduğunu” dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İç Güvenlik

Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğuna dikkat çeken Yalçın, Avrupa Birliği ve NATO'nun sert tutum alanında tansiyonu yükselttiğini ifade ederek, Türkiye'de iç güvenlik konusunun önemine değindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalarının terörizme bir taviz olmadığını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Yalçın, Bahçeli'nin çağrısının birlik ve beraberliğin korunmasına yönelik olduğunu belirterek, devletin terörle mücadelesinin tavizsiz bir şekilde süreceğinin altını çizdi. Ayrıca, bu konularda derin meselelerin bulunduğunu ve acil hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

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MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı", Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarının katılımıyla bir otelde yapıldı. Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yaptı.

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı", Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarının katılımıyla bir otelde yapıldı. Toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yaptı.