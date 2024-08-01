MHP'li Yıldırım'dan Memur Sendikaları Hakkında Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Memur Sendikalarına Yönelik Eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bazı memur sendikalarının gerçekleştirdiği iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerini eleştirdi. Yıldırım, Türkiye'nin mevcut koşullarında bu tür eylemleri onaylamadıklarını belirtti.

Sendikaların Eylemleri Hakkında Değerlendirme

Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen dışında kalan memur sendikalarının eylemlerine odaklanarak, "Türkiye'nin bugünkü şartlarında, memur sendikalarının iş bırakma ve işleri yavaşlatma tarzındaki eylemlerini tasvip etmiyoruz" dedi.

Devlet Memurlarının Hak Arayışı

Devlet memurlarının haklarını ararken devlete zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk memuruna yakışan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ile Türk milletinin menfaatlerini birlikte gözeterek, hakkını hukukunu aramaktır." Bu konuda Türkiye Kamu-Sen’e gösterdiği hassasiyet için de ayrıca teşekkür etti.