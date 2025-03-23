MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, eziyet gören bir keçiyi sahiplenerek hayvan haklarına desteğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:51
MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi

MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Zile ilçesinde eziyet edilen hayvanlara destek olmak amacıyla bir keçi sahiplendi.

Bulut, sahipleri tarafından eziyete maruz kalan keçi ve koyunların bulunduğu Şeyhköy köyüne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Bulut, hayvanları bir süre sevdi ve onların durumu hakkında yeni sahipleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Bulut, "Yazık günah böyle bir zulüm olur mu? Allah'tan tutuklandı da. Allah razı olsun İl Jandarma Komutanımız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızdan. Ben hepsiyle görüştüm. Çok da ilgilendiler." dedi.

Hemen ardından, eziyet gören keçilerden birini satın alarak sahiplenen Bulut, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider'e çok teşekkür ediyorum. O da bu işin rahmani boyutu olduğunu söyledi. Her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu ifade etti. Sizin gibi iyi niyetli insanlar olduğu sürece şefkat merhamet sahibi Allah nasip ederse dünyada iyilik yayılmaya devam edecek. Biz bu memleketin hayvanına, kurduna, kuşuna hepsine aşığız." şeklinde konuştu.

Olayın Arka Planı

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A.'nın, keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülenmesinin ardından 13 Mart tarihinde yapılan incelemelerde, ekipler çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan bulmuştu. Kaymakamlık, hayvanlara el koymuş ve jandarmadaki işlemlerinin ardından, şüpheli A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Rize'de Sağlık Çalışanlarından İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
3
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
4
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
5
MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi
6
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Niğde'de Ön Seçim Düzenledi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!