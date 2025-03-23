MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Zile ilçesinde eziyet edilen hayvanlara destek olmak amacıyla bir keçi sahiplendi.

Bulut, sahipleri tarafından eziyete maruz kalan keçi ve koyunların bulunduğu Şeyhköy köyüne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Bulut, hayvanları bir süre sevdi ve onların durumu hakkında yeni sahipleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Bulut, "Yazık günah böyle bir zulüm olur mu? Allah'tan tutuklandı da. Allah razı olsun İl Jandarma Komutanımız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımızdan. Ben hepsiyle görüştüm. Çok da ilgilendiler." dedi.

Hemen ardından, eziyet gören keçilerden birini satın alarak sahiplenen Bulut, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider'e çok teşekkür ediyorum. O da bu işin rahmani boyutu olduğunu söyledi. Her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu ifade etti. Sizin gibi iyi niyetli insanlar olduğu sürece şefkat merhamet sahibi Allah nasip ederse dünyada iyilik yayılmaya devam edecek. Biz bu memleketin hayvanına, kurduna, kuşuna hepsine aşığız." şeklinde konuştu.

Olayın Arka Planı

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A.'nın, keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülenmesinin ardından 13 Mart tarihinde yapılan incelemelerde, ekipler çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan bulmuştu. Kaymakamlık, hayvanlara el koymuş ve jandarmadaki işlemlerinin ardından, şüpheli A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.