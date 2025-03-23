MHRS Üzerinden 2 Milyar Randevu Verildi

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla 2010 yılından itibaren toplam 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini duyurdu. Bu bilgilere Mart 2025 itibarıyla ulaşıldığı belirtildi.

MHRS'nin Tarihçesi

Bakanlık, MHRS'nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk olarak 2010'da Erzurum ve Kayseri'de pilot olarak başlatıldığını hatırlattı. Tüm Türkiye'deki kamu hastanelerinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte 2012 yılında hizmetin yaygınlaşması sağlandı.

Vatandaşlara Kolaylık

MHRS, vatandaşların istedikleri hastanedeki hekimden randevu alıp, uzun kuyruklar beklemeden muayene olmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, dezavantajlı gruplara sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamak amacıyla teknolojiyle desteklenen düzenlemeler yapılmış ve bu gruplardan gelen hastalara randevuda öncelik tanınmıştır.

Kullanım Verileri

Sistemi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmıştır. Randevuların dağılımı ise şu şekildedir: 901 milyon 471 bin 984 ALO 182 çağrı merkezi, 570 milyon 230 bin 632 mobil uygulama, 249 milyon 810 bin 56 web sitesi ve 447 milyon 768 bin 611 diğer kanallar üzerinden alınmıştır. 2025 Mart itibarıyla web sitesi ve mobil uygulama üyeliği olan kişi sayısı 74 milyon 887 bin 439'dur.