MİA, 100 Yıl Sonra 'Zamanımızda Casusluk'u Yeniden Yayınladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "İstihbarat Tarihi Neşirleri" kapsamında Türk istihbarat düşüncesinin şekillenmesine ışık tutan önemli bir eseri yeniden yayımladı. Aralık 1925’te Hüseyin Rahmi Apak tarafından Osmanlıca harflerle kaleme alınan "Zamanımızda Casusluk ve Buna Karşı Mücadele" başlıklı çalışma, ilk basımının 100. yılında MİA öğretim üyesi Dr. Serhat Aslaner tarafından yayına hazırlanarak okuyucularla buluşturuldu.

Yayın Detayları

Eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde istihbarat yapılanmasının şekillenmesine rehberlik eden görüş ve değerlendirmeleri modern Türkçeye aktararak günümüz araştırmacı ve ilgililerinin erişimine sunuyor. Yayın, Apak’ın Milli Amele Hizmetleri (MAH) ile ilişkisini ele alan bir giriş bölümüyle başlıyor; ardından orijinal metnin Latin harflerine aktarımı ve günümüz Türkçesine uyarlanmış versiyonu yer alıyor. Çalışma ayrıca MİT Arşivi’nden belgeler ve MİT Müzesi envanterindeki görsellerle de zenginleştirildi.

Eserin İçeriği ve Önemi

Yayın, Cumhuriyet’in ilk yıllarında istihbarat teşkilatlanmasının temellerinin atıldığı dönemin entelektüel dünyasına dair önemli ipuçları sunuyor. Metin, Trablusgarp Harbinden Milli Mücadeleye uzanan savaş yıllarının istihbarat düşüncesinin sistematikleşmesinde oynadığı role dikkat çekiyor.

Dönemin Moskova ataşemiliteri olan Rahmi Apak tarafından kaleme alınan çalışmada, I. Dünya Savaşı sonrası uluslararası konjonktürde istihbaratın kazandığı yeni roller ve teşkilatların artan sorumluluk alanları ele alınıyor. Eserde, istihbarat faaliyetlerinin yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığı ve geniş bir toplumsal bilinç gerektiren bir güvenlik alanına dönüştüğü vurgulanıyor.

İki bölüm halinde hazırlanan eserin ilk kısmı; casusluk faaliyetlerinin yapısı, istihbarat personelinin sahip olması gereken nitelikler, güvenli haberleşme ve bilgi güvenliği gibi başlıklara ayrılıyor. İkinci bölüm ise istihbarata karşı koyma faaliyetlerini ayrıntılı biçimde ele alarak kamu kurumları ve toplumun farklı kesimlerinin bu süreçteki rolüne işaret ediyor.

Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rusça bilen Rahmi Apak’ın çalışması, dönemin temel kaynaklarına geniş yer veren referans yapısıyla da öne çıkıyor. Eserde özellikle 1905 Rus-Japon Savaşında Japon istihbaratının oynadığı rol, dikkat çekici örneklerden biri olarak aktarılıyor.

MİA tarafından yapılan bu yayın, Türk istihbarat tarihinin entelektüel arka planına ilişkin önemli bir başvuru kaynağını günümüze kazandırma niteliği taşıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ (MİA), "İSTİHBARAT TARİHİ NEŞİRLERİ" KAPSAMINDA TÜRK İSTİHBARAT DÜŞÜNCESİNİN ŞEKİLLENMESİNE IŞIK TUTAN ÖNEMLİ BİR ESERİ YENİDEN YAYIMLADI. ARALIK 1925’TE HÜSEYİN RAHMİ APAK TARAFINDAN ESKİ HARFLERLE KALEME ALINAN "ZAMANIMIZDA CASUSLUK VE BUNA KARŞI MÜCADELE" BAŞLIKLI ÇALIŞMA, İLK BASIMININ 100. YILINDA MİA ÖĞRETİM ÜYESİ DR. SERHAT ASLANER TARAFINDAN YAYINA HAZIRLANARAK OKUYUCULARLA BULUŞTURULDU.