MİA Başkanı Köse: Türkiye, Suriye'deki Gelişmelere Duyarsız Kalamaz

MİA Başkanı Köse, 'Türkiye Duyarsız Kalamaz'

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Anadolu Ajansı'nda düzenlenen "ODAK: Suriye" programında, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açısından kritik olduğuna vurgu yaptı. Köse, "Suriye'de oluşabilecek siyasi yapı da Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bugün için Türkiye'nin temel kaygısı PKK/PYD, SDG.” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Gelişmelerin Önemi

Köse, Suriye krizinin bölgesel ve uluslararası etkilerini değerlendirerek, “Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip ederken en önemli kaynaklardan biri Anadolu Ajansı." dedi. Suriye’deki rejimin halkıyla paylaşımda bulunmadığını belirten Köse, "Suriye'de gücü elinde tutan bir rejim vardı ve bu durumu dış güçlerin desteğiyle korudu.” şeklinde konuştu.

Devrimdeki Oldukça Radikal Unsurlar

Suriye’deki devrim sürecinin başlangıcında daha fazla özgürlük ve refah talep edildiğini ifade eden Köse, mevcut rejimin reform yerine sert tedbirlere başvurması neticesinde sürecin şiddet yanlısı bir hale büründüğünü belirtti. Ayrıca, radikal unsurların devreye girmesiyle birlikte sürecin momentumunu kaybettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Rolü

Köse, Türkiye’nin Suriye’deki muhalif gruplara destek vererek, onların nefes alabilmesine katkı sağladığını ve bunun Türkiye’nin stratejik vizyonuyla örtüştüğünü söyledi. "DAEŞ'le göğüs göğüse savaşan tek ordu, Türk ordusudur." diyen Köse, Türkiye’nin devrimcilerin rahat nefes almasına olanak tanıdığını belirtti.

Yeni Sürecin İnşası İçin Anayasa Gerekiyor

Süreçteki en önemli adımlardan birinin kapsayıcı bir anayasanın hazırlanması olduğuna dikkat çeken Köse, "Suriye’de dağılmış bütün unsurların uzlaşması gerekiyor. Anayasa ve geçiş yasalarının oluşturulması şart.” dedi. Ancak bu sürecin zorluğuna da değinen Köse, toplumsal mutabakatı desteklemeyecek aktörlerin olabileceğini kaydetti.

Umutsuz Olmamak Gerek

15 yıllık bir iç savaş sonrası toparlanmanın zor olduğuna dikkat çeken Köse, "Kolay bir süreç değil, ama umutlu olmamız gerekiyor. Düzgün bir şekilde ve katılımcı bir anlayışla ilerlenirse, Suriye'de uzlaşma süreci hızlanır." dedi.

Sonuç Olarak

Prof. Dr. Talha Köse, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilere de vurgu yaparak, Türk hükümetinin dostluk ilişkileri kurma çabalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. "Türkiye’nin güvenliğini tehdit edenler olduğu sürece gelişmelere duyarsız kalamayız" şeklinde konuştu.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Suriye krizinin bölgesel ve uluslararası etkilerini değerlendirmek amacıyla AAtöyle'de düzenlenen, "ODAK: Suriye" programına katıldı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Suriye krizinin bölgesel ve uluslararası etkilerini değerlendirmek amacıyla AAtöyle'de düzenlenen, "ODAK: Suriye" programına katıldı.