MICHELIN Rehberi Türkiye'deki Restoran Seçkisini Duyuracak

MICHELIN Rehberi Türkiye'yi Aydınlatıyor

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından verilen prestijli MICHELIN Rehberi, Türkiye'deki restoran seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak.

Etkinlik Detayları

Konu hakkında yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek etkinlikte, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın en iyi yeme-içme mekanları tanıtılacak.

Törene, MICHELIN Rehberi 2025 seçkisine dahil edilen restoranların şefleri davet edilecek. Ayrıca, sektör profesyonellerine verilecek özel ödüller de etkinlikte takipçileriyle buluşacak.

Gwendal Poullennec'in Açıklamaları

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "Bu yıl da müfettişlerimiz, İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek amacıyla keşifler yaptı. Muğla'nın farklı bölgelerini ziyaret ederek, gizli lezzetleri bulmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi tüm seçkimizi açıklamak ve Türkiye'nin gastronomi cennetini vurgulamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni seçki, ödül töreninin ardından MICHELIN Rehberi internet sitesinde ve uygulamasında yayınlanacak.