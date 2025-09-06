DOLAR
Miçotakis: Doğu Ege Adalarında KDV Yüzde 30 Düşürülecek

Başbakan Kiryakos Miçotakis, nüfusu 20 binin altındaki Doğu Ege adalarında KDV'yi yüzde 30 düşürecek; amaç adaların ekonomik, imar ve demografi desteği.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:23
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 89'uncu Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılış konuşmasında, Doğu Ege adalarının ekonomik, imar ve demografik açıdan desteklenmesi amacıyla burada uygulanan KDV oranlarının düşürüleceğini açıkladı.

KDV indirimi ve hedef adalar

Miçotakis, sınır bölgelerindeki adalarda yaşamanın zorluklarına dikkat çekerek, nüfusu 20 binin altında olan adalarda KDV'nin yüzde 30 oranında düşürüleceğini söyledi. Kararın Oniki Adalar'dan Semadirek Adası'na, Limni Adası'ndan Meis Adası'na kadar onlarca ada için geçerli olacağını belirtti.

Başbakan, Ege'nin diğer ucunda Yunan bayrağını dalgalandıran adalılarımıza borçlu olduklarını vurgulayarak bu adımla bölgedeki yaşam koşullarının ve demografinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ekonomik planlama ve savunma destekleri

Miçotakis, 2026 için ekonomi alanında yapılan planlamaları paylaşırken vergi indirimlerine geniş yer verdi. Savunma alanında araç üretimi için yapılacak yatırımlardaki vergi indiriminin iki katına çıkarılacağını, bu desteğin 150 milyon avroya kadar ulaşabileceğini açıkladı.

Ayrıca silahlanma programı için 2026'da yapılacak ödemelerin 2,3 milyar avro olacağını belirterek, özgürlüğün kaynak da gerektirdiğini vurguladı ve Rafale ile Belharra gibi sistemlere ilişkin eleştirilere cevap verdi.

Konut projesiyle kira artışına çözüm

Kira artışlarına karşılık olarak, silahlı kuvvetlere ait Atina, Selanik ve Patra'daki üç arazide 2 bin konut inşa edileceğini duyuran Miçotakis, bu konutların %25'inin Silahlı Kuvvetler personeline, %75'inin ise daha önce hiç evi olmamış vatandaşlara tahsis edileceğini açıkladı.

Selanik'te protestolar

Miçotakis'in hayat pahalılığına karşı vergi indirimlerine odaklandığı konuşmayı yaptığı sırada Selanik sokaklarında protestolar düzenlendi. Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSSE) ve Yunanistan Komünist Partisi'ne bağlı PAME'nin çağrısıyla toplanan göstericiler hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Göstericiler, Larisa'nın kuzeyindeki Tembi bölgesinde Şubat 2023'te meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişiyi anarak sorumluların bulunmasını talep ettiler. Bazı eylemciler ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Benzer eylemler başkent Atina dahil olmak üzere ülkenin birçok kentinde gerçekleşti.

