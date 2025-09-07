Miçotakis: GKRY, GSI Elektrik Projesini Gerçekten İstediğini Göstermeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan deniz altı elektrik bağlantısı (GSI) projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selanik Fuarı'nda önemli mesaj

Miçotakis, bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, GSI projesinin GKRY için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Projenin önemini, Kıbrıs'ın elektrik açısından izole bir konumda olmasına bağladı.

Elektrik bağlantısından en çok fayda gören Kıbrıs olacaktır ve hakikaten Yunanistan Kıbrıs'a destek olmak için koştu.

Yunanistan'ın projeye destek vermeye devam edeceğini belirten Miçotakis, projenin tamamlanması için Kıbrıs'ın bu projeyi gerçekten istediğini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Öncelikler ve ekonomik değerlendirme

Miçotakis, GKRY ile elektrik bağlantısının Yunanistan için tek öncelikli bağlantı projesi olmadığını ifade ederek, bağlantının Kıbrıs'a yardımcı olması bakımından önemli olduğunu ancak Yunanistan açısından ekonomik açıdan o kadar büyük bir öneme sahip olmadığını kaydetti.

Dış politika ve bölgesel gelişmeler

Miçotakis, Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanımasıyla ilgili soruya da yanıt verdi: Yunan hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak ancak soru ne zaman ve nasıl tanıyacağıdır. İki devletli çözüm için teşvik edici bir zamanlama olmalı.

GKRY yönetiminden gelen değerlendirmeler

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, bağımsız iki kurumun projeye ilişkin çalışmalarını incelediğini ve iki raporun da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis ise ERT'ye verdiği röportajda, Kerafnos'un açıklamalarına atıfta bulunarak, Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerektiğini belirtti.