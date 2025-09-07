DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Miçotakis: GKRY, GSI Elektrik Projesini Gerçekten İstediğini Göstermeli

Miçotakis, GSI deniz altı elektrik bağlantısı için GKRY'nin projeyi gerçekten istediğini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:44
Miçotakis: GKRY, GSI Elektrik Projesini Gerçekten İstediğini Göstermeli

Miçotakis: GKRY, GSI Elektrik Projesini Gerçekten İstediğini Göstermeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan deniz altı elektrik bağlantısı (GSI) projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selanik Fuarı'nda önemli mesaj

Miçotakis, bu yıl 89'uncusu düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, GSI projesinin GKRY için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Projenin önemini, Kıbrıs'ın elektrik açısından izole bir konumda olmasına bağladı.

Elektrik bağlantısından en çok fayda gören Kıbrıs olacaktır ve hakikaten Yunanistan Kıbrıs'a destek olmak için koştu.

Yunanistan'ın projeye destek vermeye devam edeceğini belirten Miçotakis, projenin tamamlanması için Kıbrıs'ın bu projeyi gerçekten istediğini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Öncelikler ve ekonomik değerlendirme

Miçotakis, GKRY ile elektrik bağlantısının Yunanistan için tek öncelikli bağlantı projesi olmadığını ifade ederek, bağlantının Kıbrıs'a yardımcı olması bakımından önemli olduğunu ancak Yunanistan açısından ekonomik açıdan o kadar büyük bir öneme sahip olmadığını kaydetti.

Dış politika ve bölgesel gelişmeler

Miçotakis, Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanımasıyla ilgili soruya da yanıt verdi: Yunan hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak ancak soru ne zaman ve nasıl tanıyacağıdır. İki devletli çözüm için teşvik edici bir zamanlama olmalı.

GKRY yönetiminden gelen değerlendirmeler

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, bağımsız iki kurumun projeye ilişkin çalışmalarını incelediğini ve iki raporun da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis ise ERT'ye verdiği röportajda, Kerafnos'un açıklamalarına atıfta bulunarak, Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Siirt'teki Şehit Ailesine Ulaştı
2
Küresel Sumud Filosu: İspanya’dan Kalkan 22 Tekne Tunus Açıklarına Ulaştı
3
Trabzon'da Sağanak: Ortahisar'da Su Birikintileri ve Trafik Aksaması
4
İlker Arslan Adliyeye Sevk Edildi — Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
5
Yunanistan, Gazze Nedeniyle İsrail'den Silah Alımlarını Erteledi İddiası
6
Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı
7
Binali Yıldırım: "Terörsüz Türkiye" süreci Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı