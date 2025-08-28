DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Microsoft, İsrail İşbirliğini Protesto Eden İki Çalışanı İşten Çıkardı

Microsoft, İsrail ordusuyla işbirliğini protesto eden iki çalışanını şirket politikalarını ihlal gerekçesiyle işten çıkardı; Washington genel merkezinde protesto düzenlendi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:54
Microsoft, İsrail İşbirliğini Protesto Eden İki Çalışanı İşten Çıkardı

Microsoft, İsrail işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı

Şirketten resmi açıklama

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında şirketin teknolojik sistemleri ve yazılımlarından faydalandığı iddialarını protesto eden iki çalışanın işine son verildiğini duyurdu.

Amerikan CNBC kanalının aktardığı şirkete ait açıklamada, "Şirket politikalarının ciddi şekilde ihlal edilmesinin ardından bugün iki çalışanın işine son verildi." ifadesi kullanıldı.

Protestonun ayrıntıları

Microsoft yönetiminin verdiği bilgiye göre, Washington eyaletindeki genel merkezde düzenlenen protesto sırasında Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisine girilmesi "yasa dışı" bulundu ve bunun şirketin çalışanlarından beklediği standartlarla örtüşmediği vurgulandı.

Gösteriyi organize eden No Azure for Apartheid adlı grup, yazılım mühendisleri Riki Fameli ve Anna Hattle'ın işten çıkarıldığını doğruladı.

Protestocuların talepleri ve müdahale

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ile bölge halkından oluşan grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için genel merkezde toplandı. Protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Polis, gösteriye müdahale etti ve Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına almıştı.

İddialara ilişkin önceki raporlar

Bu gelişme, daha önce gündeme gelen iddialarla ilişkilendiriliyor. Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan bir araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığına ilişkin bulgular ortaya koymuştu.

The Guardian gazetesi de İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı
7
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım