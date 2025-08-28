Microsoft, İsrail İşbirliğini Protesto Eden İki Çalışanı İşten Çıkardı

Microsoft, İsrail işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı

Şirketten resmi açıklama

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında şirketin teknolojik sistemleri ve yazılımlarından faydalandığı iddialarını protesto eden iki çalışanın işine son verildiğini duyurdu.

Amerikan CNBC kanalının aktardığı şirkete ait açıklamada, "Şirket politikalarının ciddi şekilde ihlal edilmesinin ardından bugün iki çalışanın işine son verildi." ifadesi kullanıldı.

Protestonun ayrıntıları

Microsoft yönetiminin verdiği bilgiye göre, Washington eyaletindeki genel merkezde düzenlenen protesto sırasında Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisine girilmesi "yasa dışı" bulundu ve bunun şirketin çalışanlarından beklediği standartlarla örtüşmediği vurgulandı.

Gösteriyi organize eden No Azure for Apartheid adlı grup, yazılım mühendisleri Riki Fameli ve Anna Hattle'ın işten çıkarıldığını doğruladı.

Protestocuların talepleri ve müdahale

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ile bölge halkından oluşan grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için genel merkezde toplandı. Protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etti.

Polis, gösteriye müdahale etti ve Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına almıştı.

İddialara ilişkin önceki raporlar

Bu gelişme, daha önce gündeme gelen iddialarla ilişkilendiriliyor. Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan bir araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığına ilişkin bulgular ortaya koymuştu.

The Guardian gazetesi de İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.