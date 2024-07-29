Middle East Airlines Uçuşlarını İkinci Kez Erteledi

MEA Uçuşlarını Tekrar Erteledi

Lübnan merkezli hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), Beyrut'a yapılacak beş uçak seferinin mevcut riskler nedeniyle bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde yaptığı açıklamada, uçakların yarın sabah gerçekleştirileceği belirtilirken, belirtilen seferlerin technik bir sorun nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Ertelenen Seferler

Erteleme kapsamındaki uçak seferlerinin güzergahları arasında Dubai-Beyrut, Londra-Beyrut, Doha-Beyrut, Kuveyt-Beyrut ve Cidde-Beyrut yer aldı. MEA, daha önce 28 Temmuz'da yapılacak bazı seferleri de 29 Temmuz'a kadar ertelemişti.

Mecdel Şems Saldırısı

Bu arada, Golan Tepelerinde bulunan Mecdel Şems beldesindeki bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 35 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden fırlatıldığını öne sürerek, sorumluluğu Lübnan Hizbullahına atadı. Ancak, Hizbullah, bu iddiaları reddederek olayla herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını belirtti.

Netanyahu'nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek ve Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini" ifade etti.