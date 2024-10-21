Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları Tamamlandı

Çevre Bakanlığı'nın Mikrobölgeleme Çalışmaları Sonuçlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 ilde yaklaşık 200 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etütlerini tamamladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, olası afet tehlikeleri karşısında doğru yerleşim alanlarının seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek bölgelerdeki risklerin belirlenmesi amacıyla mikrobölgeleme çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, yerleşim alanları belirlenmeden önce etütler yaparak alanların yapılaşmaya uygun olup olmadığını değerlendiriyor.

Tunceli Özelinde Mikrobölgeleme Çalışmaları

Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında, Tunceli'de de aktif fay zonları üzerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Burada, 6 bin 200 hektarlık alanda yürütülen etütler sonucunda 1700 yapının ağır hasar aldığı belirlenmiş durumda. Çalışmalar sayesinde heyelan ve kaya düşmesi riski taşıyan bölgelerin sınırları tespit ediliyor.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Afetlere dirençli şehirler için riskli bölgelerde mikrobölgeleme çalışmalarıyla güvenli yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir yandan da TOKİ ile yeni binalarla yapı stokumuzu güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.