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Milas'ta İkinci Orman Yangını, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını paniğe yol açtı, söndürme çalışmaları hızla sürmekte.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 18:07
Milas'ta İkinci Orman Yangını, Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesi, ormanlık alanında meydana gelen ikinci yangınla sarsıldı. Yangın, Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'nde de etkisini gösterdi.

Yangının başladığı ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip, olay yerine hızla intikal etti. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahalede bulunarak söndürme çalışmalarını yürütüyor.

Yerel halk, bu durum karşısında endişeli. Orman yangınlarını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.

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