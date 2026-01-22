Milas’ta Kazıklı ve Bozbük’e Tuzlu Su Arıtma Tesisi Tamamlandı

Milas’ın Kazıklı ve Bozbük mahallelerinde yaşanan tuzluluk sorunu için kurulan ters osmoz (Reverse Ozmos) arıtma tesisi tamamlandı ve hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:33
Muğla’nın Milas ilçesi Kazıklı ve Bozbük mahallelerinde, yer altı su kaynaklarının seviyesinin düşmesi sonucu meydana gelen tuzlu su karışımına çözüm olarak yapımı başlatılan tesis tamamlanarak hizmete alındı. Tesisle ilgili detaylar MUSKİ tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasa sunuldu.

Tesisin teknik özellikleri ve amaç

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, proje hakkında verdiği bilgide, denize yakın konumdaki içme suyu kuyularından beslenen ve mevsimsel su seviyesi düşüşleri nedeniyle tuzluluk sorunu yaşayan Kazıklı ve Bozbük mahallelerinin bu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla Reverse Ozmos (tuzlu su arıtma) tesisinin tamamlandığını bildirdi. Şengül, tesisin ters osmoz teknolojisiyle çalışacağını ve bu iki mahalleye yetecek miktarda suyu arıtarak uzun yıllar sorunsuz hizmet sağlayacağını belirtti.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile birlikte tesisi yerinde inceledi. Başkan Aras, tesisin Milas için hayırlı olmasını diledi ve yeni yatırımlarla içme suyu ile arıtma altyapısını daha da güçlendireceklerini söyledi.

