Milas'ta Sağanak Yolları Çamura Boğdu — Ulaşım Aksamaları

Milas'ta sağanak yolları çamura boğdu

Ulaşımda aksamalar ve artan kaza riski

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yolların büyük bölümü çamur içinde kaldı ve ilçede ulaşımda aksamalara neden oldu.

Uzun süredir bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yollarda, yağışlarla birlikte çukurların suyla dolduğu ve zeminde bozulmaların arttığı gözlemlendi. Biriken yağmur suları birçok noktada çamur oluşumuna yol açtı.

Oluşan çamur, hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi; özellikle bozuk zemin nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, suyla dolan çukurların kazalara davetiye çıkardığı belirtildi.

