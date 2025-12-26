DOLAR
Milas'ta Sağanak Yolları Çamura Boğdu — Ulaşım Aksamaları

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili sağanak sonrası yollar çamura dönüştü; çukurlar suyla doldu, zemin bozuldu ve araç-yaya ulaşımında aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:50
Milas'ta Sağanak Yolları Çamura Boğdu — Ulaşım Aksamaları

Milas'ta sağanak yolları çamura boğdu

Ulaşımda aksamalar ve artan kaza riski

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yolların büyük bölümü çamur içinde kaldı ve ilçede ulaşımda aksamalara neden oldu.

Uzun süredir bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yollarda, yağışlarla birlikte çukurların suyla dolduğu ve zeminde bozulmaların arttığı gözlemlendi. Biriken yağmur suları birçok noktada çamur oluşumuna yol açtı.

Oluşan çamur, hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi; özellikle bozuk zemin nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, suyla dolan çukurların kazalara davetiye çıkardığı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

