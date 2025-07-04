Milas'taki Orman Yangınları: İki Bölgeden Biri Kontrol Altında

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı. Belediye Başkanı'nın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 22:53
Milas'taki Orman Yangınları: İki Bölgeden Biri Kontrol Altında

Milas'taki Orman Yangınlarında Son Durum

Muğla'nın Milas ilçesinde, İki bölgede başlayan orman yangınlarından biri başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangınların ilk olarak Pınarcık Mahallesi'nde çıktığı ve ardından Demirciler Mahallesi'nde dumanların yükseldiği bilgisi alındı. Yangının söndürülmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı >5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, su tankeri ve 139 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile birlikte hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.

Başkan Aras'ın Açıklamaları

Demirciler Mahallesi'nde gazetecilere özel açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde son bir haftada 200'e yakın yangın çıktığını belirtti. Bu yangınların 72'sinin elektrikten, 50'sinin ise insan hatasından kaynaklandığını söyledi. Aras, Milas'taki yangınlara müdahalenin devam ettiğini vurguladı.

Başkan Aras, Bafa'da önemli bir mücadele verildiğine dikkat çekerek, "Bölgede geniş zeytinlik alanların yanması büyük kayıplara neden oldu," dedi. Yangının insan hatasından kaynaklanmış olabileceği ya da sabotaj ihtimalleri üzerinde durduklarını ifade eden Aras, konunun araştırılması için ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışma yapılacağını aktardı.

Gelecek Önlemler

Gelecek günlerde riskli bölgelere 25 yangın söndürme tankeri teslim edileceğini ve 6 dar alan arazözünün de ilçelere dağıtılacağını dile getiren Aras, büyük araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kullanılacağını belirtti. "Hava durumu önümüzdeki hafta olağanüstü olacak, ekiplerimiz her an devlet görevi başında," diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı....

Muğla'nın Milas ilçesinde iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı. Demirciler Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da (sağ 4) iki bölgede incelemelerde bulundu, çıkan yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı....

Muğla'nın Milas ilçesinde iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı. Demirciler Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da (sağ 4) iki bölgede incelemelerde bulundu, çıkan yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
2
Merhum Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Ödülü Takdim Edildi
3
Aydın'da Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Alan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
4
Orman İşçileri, Alevlere Karşı Kahramanca Mücadele Ediyor
5
Büyükelçi Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera'ya Güven Mektubunu Sundu
6
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı
7
Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı