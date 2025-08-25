Milli Dayanışma Komisyonu, Erinç Sağkan ve Eski TBMM Başkanlarını Dinleyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde TBMM Tören Salonu'nda bir araya gelecek.

27 Ağustos Oturumu

Komisyonun 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek.

28 Ağustos Oturumu

Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak. Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumunda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek.