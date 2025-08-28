DOLAR
Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı: Köksal Toptan'dan Anayasa ve 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Komisyon toplantısında yeni anayasa, terörle mücadele ve Orta Doğu'ya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:30
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleşen toplantıda Toptan değerlendirmelerde bulundu

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM'de kurulan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında görüşlerini aktardı. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda söz alan 23. TBMM Başkanı Toptan, önceki dönemlerde yeni anayasa hazırlanması konusundaki çalışmalara değindi ve komisyondaki tablonun Türkiye'nin ihtiyacı olan modern ve özgürlükçü anayasanın yapılabileceği konusunda ümit verdiğini söyledi.

Toptan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "100 yıllık Cumhuriyetin anayasasını kendisinin yapamaması yakışık almıyor. Anayasa yapımı kadar önemli bir konu olan terörle mücadele konusunda geldiğimiz nokta bizi cesaretlendirmelidir."

Komisyon çalışmalarının geniş katılımı işaret ettiğini belirten Toptan, "Şu anda İYİ Parti dışında parlamentoda bulunan bütün partilerin katıldığı, sivil toplumun önemli unsurlarının yer aldığı platform, Türkiye'nin önüne yeni imkanları koymasını sağlamıştır. O nedenle Sayın Meclis Başkanı'mızın yaptığı, sadece bir başlangıç değil, yeni başlangıçlara kapı aralamaktır." değerlendirmesini yaptı.

Göç yolları üzerindeki Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasına ilişkin uyarılarda bulunan Toptan, bölgeyi "kızgın bir lav" benzetmesiyle tanımladı ve bunun nedenini şu şekilde ifade etti: "Bunun nedeni İsrail'in güvenliği, başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin İsrail'i koruma kaygıları, hevesleri, heyecanlarıdır."

Toptan, Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna değinerek, "Bizim başkalarına savaş açmak, başkalarıyla kavga etmek gibi bir niyetimizin olmadığını Türkiye'yi yönetenler her vesileyle dünyaya ilan etmeli." çağrısında bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gayretlerin önemine vurgu yapan Toptan, geleceğe ilişkin güvenini şu sözlerle özetledi: "Ben başaracağımıza yüzde 100 inanıyorum. Çünkü başarmalıyız. Yeni anayasayla, yeni mevzuatlarla, yeni anlayışlarla Türkiye'nin daha da büyüyeceğine inanıyorum".

