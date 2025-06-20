Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Forma Uygulamasına Dönüş ve Eğitim Reformu Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtımının ardından gerçekleştirilen "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda, okullarda serbest kıyafet uygulaması yerine forma uygulamasının yeniden başlatılacağını duyurdu.

Tekin, bu yıl ilk kez uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatının önemine dikkat çekti. "Eğitim programlarımızı çağın gereksinimlerine uygun olarak revize ettikten sonra milli ve manevi değerlere de yer verdik," diye belirtti. Uygulamanın ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında başlatıldığını vurgulayarak, gelecekte müfredatın sürekli olarak güncelleneceğini ifade etti.

İkinci Sınıflarda da Uygulama Yaygınlaşacak

Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kademeli olarak uygulanmaya başlayacağını bildirdi. Ayrıca, mesleki eğitime yönelik adımlar attıklarını, yeni mesleki ve teknik eğitim okul türleri kuracaklarını açıkladı.

Ailelerin Rolü ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması

Bakan Tekin, öğretmenler kadar ailelerinin de çocukların akademik başarılarındaki katkısının büyük olduğuna dikkat çekti. Ailelerle iş birliği içinde yürütülecek olan projelere vurgu yaptı. Tekin, "Öğretmenlerimizin, okullarımızın iyi uygulamalarını haberleştirip yaygınlaştırmalıyız," dedi.

Eğitimde Teknolojik Yenilikler

Tekin, geçen hafta duyurulan Yapay Zeka Politika Belgesi aracılığıyla eğitim sisteminde teknolojiye de önemli yer vereceklerini ifade etti. Ayrıca, "Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür" projesinin devamı olarak, çocukların Türkçe kelime dağarcıklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitim Süresinde Değişiklik Olacak mı?

Bakan Tekin, eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya da yanıt verdi. "12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katılımıyla gerçekleşmeli," ifadelerini kullandı.

Tekin'in açıklamaları, eğitim sistemindeki yeniliklere ve gelecek vizyonuna ışık tutarken, ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitimdeki rollerine de vurgu yapması dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.