Milli Eğitim Bakanı Tekin, Din Eğitimi Çalıştayı'nda Gelecek Eğitim Modeli Üzerine Vurgularda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde İşbirliği Vurgusu

Elazığ'da düzenlenen "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitim modelinin daha etkili hale gelmesi için yapılacak işbirliklerinin önemine değindi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi

Bakan Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni yasa ile birlikte Milli Eğitim Akademisi'nin güçlenmesi, öğretmenlerimizin üniversitelerle daha entegre bir çalışma içerisine girmesini sağlayacak," dedi.

Toplumun Eğitime Katkısı

Tekin, eğitimin başarısında öğretmenlerin yanı sıra ailelerin ve toplumun da önemli bir rolü olduğunu vurguladı. "Eğitim sistemimizdeki değişimler, yalnızca okullar ve öğretmenlerle değil, aynı zamanda ebeveynler ve toplumun diğer kesimleriyle de gerçekleştirilmeli," dedi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Çocukların dijital bağımlılık konusuna da değinen Tekin, aileleri bu konuda sorumlu olmaya davet etti. "Çocuklarımızla beraber dijital bağımlılıklarımızdan kurtulmalıyız," diye belirtti.

Kişisel ve Manevi Gelişim

Tekin, gelecekteki duygusal ve manevi sorunların önemine dikkat çekerek, "Güçlü manevi değerlerle yetişmiş bireyler, olası kaoslardan daha az etkilenir," ifadesinde bulundu.

Çalıştayın Önemi

Çalıştayın düzenlenmesinde kamu kurumlarının desteğinin önemine de değinen Tekin, böyle organizasyonların gelenekselleşmesini istedi. Anadolu illerinde eğitim sorunlarına dair çözüm önerileri geliştirmek için bu tür etkinliklerin artması gerektiğini belirtti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerin güçlü bireyler yetiştirilmesine yönelmekte olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.