DOLAR
34,04 0,04%
EURO
37,96 -0,01%
ALTIN
2.824,76 -0,83%
BITCOIN
2.154.391,79 -4,98%

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Din Eğitimi Çalıştayı'nda Gelecek Eğitim Modeli Üzerine Vurgularda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'daki çalıştayda eğitimde işbirliği ve geleceğin eğitim modeli hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:12
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Din Eğitimi Çalıştayı'nda Gelecek Eğitim Modeli Üzerine Vurgularda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde İşbirliği Vurgusu

Elazığ'da düzenlenen "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitim modelinin daha etkili hale gelmesi için yapılacak işbirliklerinin önemine değindi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi

Bakan Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni yasa ile birlikte Milli Eğitim Akademisi'nin güçlenmesi, öğretmenlerimizin üniversitelerle daha entegre bir çalışma içerisine girmesini sağlayacak," dedi.

Toplumun Eğitime Katkısı

Tekin, eğitimin başarısında öğretmenlerin yanı sıra ailelerin ve toplumun da önemli bir rolü olduğunu vurguladı. "Eğitim sistemimizdeki değişimler, yalnızca okullar ve öğretmenlerle değil, aynı zamanda ebeveynler ve toplumun diğer kesimleriyle de gerçekleştirilmeli," dedi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Çocukların dijital bağımlılık konusuna da değinen Tekin, aileleri bu konuda sorumlu olmaya davet etti. "Çocuklarımızla beraber dijital bağımlılıklarımızdan kurtulmalıyız," diye belirtti.

Kişisel ve Manevi Gelişim

Tekin, gelecekteki duygusal ve manevi sorunların önemine dikkat çekerek, "Güçlü manevi değerlerle yetişmiş bireyler, olası kaoslardan daha az etkilenir," ifadesinde bulundu.

Çalıştayın Önemi

Çalıştayın düzenlenmesinde kamu kurumlarının desteğinin önemine de değinen Tekin, böyle organizasyonların gelenekselleşmesini istedi. Anadolu illerinde eğitim sorunlarına dair çözüm önerileri geliştirmek için bu tür etkinliklerin artması gerektiğini belirtti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerin güçlü bireyler yetiştirilmesine yönelmekte olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Bayrampaşa'da Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Hizbullah Lideri Nasrallah'dan İsrail'e Sert Tepki
4
Zonguldak'taki Oksijen Tüpü Patlaması Davası Devam Ediyor
5
Tevfik Eren Iğdır'da Gazetecilerle Buluştu
6
Ardahan'da Gaziler Günü Kutlaması: Spor ve Dayanışma Etkinliği
7
Papa Franciscus, Medjugorje'yi Katolikler İçin Manevi Bir Mekan Olarak Onayladı

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı