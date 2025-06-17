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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dönem Sonu Faaliyet Haftası Etkinliğine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki etkinlikte öğrencilere yönelik eğitim yeniliklerini ve geleneksel oyunların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:08
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dönem Sonu Faaliyet Haftası Etkinliğine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dönem Sonu Etkinliğinde Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bulunan Şehit Onur Doğan İlkokulu’ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı. Ziyaret sırasında öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Öğrencilere Taktiksel Oyunlar

Etkinlik kapsamında düzenlenen halat çekme ve çuval oyunlarına katılan Tekin, karne öncesi öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, öğretmenler odasında eğitimcilerle gerçekleştirdiği buluşmalardan sonra eğitim sisteminde yapılacak yenilikler hakkında konuştu.

Yeni Eğitim Yaklaşımları

Tekin, eğitim sisteminin yalnızca teorik bilgi vermekten daha fazlası olması gerektiğinin altını çizerek, "Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşadıkları hem de okulda öğrendiklerini gündelik yaşamda beceriye dönüştürdükleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz. Bu çocuklar oynayacaklar, arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler geliştirecekler." dedi.

Geleneksel Oyunların Önemi

Öğrencilerin geleneksel oyunları oynamasını istediklerini belirten Tekin, "Ortalama bir çocuğumuz günde yalnızca 300-500 adım atıyor. Hem dijital bağımlılık hem de obezite gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Okul bahçelerimiz, çocukların bilgilerini günlük hayata aktarabilecekleri bir alan olmalı. Bu nedenle hareket etmelerini sağlayacak uygulamayı başlattık." ifadelerini kullandı.

Ülke Genelinde Festivale Dönüşen Eğitim Haftası

Yusuf Tekin, Türkiye genelindeki tüm okullarda bu son haftanın bilgi yarışmaları, münazaralar, deneysel ve bilimsel çalışmalar gibi etkinliklerle bir festival havasında geçtiğini vurgulayarak, eğitimde yenilikçi yaklaşımlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı. Burada karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinlikleri izleyen Tekin, halat çekme oyununa katıldı, çuval oyununu izledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı. Burada karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinlikleri izleyen Tekin, halat çekme oyununa katıldı, çuval oyununu izledi.

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