Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dönem Sonu Faaliyet Haftası Etkinliğine Katıldı

Türkiye'deki eğitim alanında önemli bir etkinlik olan dönem sonu faaliyet haftası etkinliği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatıldı. Bakan Tekin, Ankara'da bulunan Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulundaki etkinliğe katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Etkinliklerle Başarıyı Taçlandırma

Karne öncesi son haftada düzenlenen bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin yıl boyu elde ettikleri kazanımları eğlenceli bir formatla ortaya koymaları sağlanıyor. Tekin, bu kapsamda mendil kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunlara katılarak çocukların yanında oldu.

Öğretmenlere Teşekkür

Okul ziyaretinin ardından Eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerin eğitimdeki özverili çalışmalarını takdir ederken, katılacakları dönem değerlendirmesi toplantısını da duyurdu. Bu toplantıya öğretmenlerin kendi okullarında veya istedikleri illerde katılabilecekleri bilgisi verildi.

Yaz Tatiline Dair İyi Temenniler

Öğrencilere sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili dileyen Tekin, dünya barışının önemine de değinerek, insan haklarının ve özgürlüklerin önemini vurguladı.

Sağlıklı Nesiller İçin Adımlar

Bakan Tekin, geleneksel oyunların çocukların sağlıklı yaşam aktiviteleri için önem taşıdığını belirterek, hareketliliği artırmak amacıyla okul bahçelerinin çocuk oyun alanlarına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, cep telefonlarının okul içerisinde kullanımının yasaklandığı bilgisini vererek, öğrencilerin aktivite oranlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi

Tekin, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı'nın hayata geçtiğini, eğitimde teknolojinin kullanımı ve dijitalleşmenin daha yoğun olacağını vurguladı. 20 Haziran tarihinde oluşturulacak olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde, uluslararası misafirlerin katılımıyla eğitimdeki yenilikler değerlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı. Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamındaki etkinlikleri izleyen Tekin, öğrencilerle sohbet etti, mendil kapmaca ve halat çekme oyunlarına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı. Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamındaki etkinlikleri izleyen Tekin, öğrencilerle sohbet etti, mendil kapmaca ve halat çekme oyunlarına katıldı.