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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Sergisi ve Defilesine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Erzurum'da 'Payidar' sergisini açtı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:34
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Sergisi ve Defilesine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Payidar' Sergisi ve Defilesine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Kurtuluş Savaşı kadınları ile Mustafa Kemal Atatürk kostümlerinin sergilendiği "Payidar" adlı sergi ve defileye katıldı.

Sergi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri tarafından oluşturulan koleksiyonlardan hazırlandı ve Erzurum Kongre Binası'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması ve milli kimliğin gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları ile Atatürk kostümleri defile ile katılımcılara sunuldu.

Tekin’in Konuşmasında Vurgular

Defile sonunda konuşan Bakan Tekin, kültürel mirasın korunmasının önemine değinerek, "Atalarımızın kültürüne sahip çıkmak herkesin görevidir. Milli Eğitim Bakanlığı, kültür ve tarihimiz ile ilgili değerleri gelecek nesillere ulaştırmada kritik bir rol üstlenmektedir," dedi. Tekin, serginin ve defilenin sadece eğitim programlarıyla değil, kültür ve sanat etkinlikleri ile de desteklendiğini belirtti.

Erzurum'un Tarihi Önemi

Defilenin Cumhuriyet'in 100 yılı için tasarlandığını belirten Tekin, etkinliğin Erzurum'da düzenlenmesinin büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Kurtuluş Savaşımıza yön veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini verdiği şehirlerden biri Erzurum'dur. Bu nedenle burada düzenlenmesinin özel bir anlamı var," diye ekledi.

Sergi ve defilenin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Tekin, etkinliğin ardından sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Etkinliğe, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Sergi, 15 Kasım'a kadar Erzurum Kongre Binası'nda ziyaret edilebilecek.

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