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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Koltuğunu 12 Yaşındaki Kenan Ata Hasbal'a Devretti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan'da sembolik olarak koltuğunu 12 yaşındaki öğrenci Kenan Ata Hasbal'a devretti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:43
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Koltuğunu 12 Yaşındaki Kenan Ata Hasbal'a Devretti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Temsili Olarak Koltuğunu Devirtti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Kenan Ata Hasbal'a temsili olarak devretti.

Çocuklar Tarafından Karşılandı

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak çeşitli okullardan gelen öğrencilere makamında kabul etti. Anıtkabir ve TBMM'deki törenlerin ardından Bakanlığa gelen Tekin, burada ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Çocuklar, bando takımı eşliğinde Bakan Tekin'e makam odasına kadar eşlik etti.

Bugünün Anlam ve Önemi

Kendisiyle görüşen öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini birlikte yürüttüğü arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün kutlandığını belirtti. Tekin, 23 Nisan'ın Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bir gün olduğunu vurgulayarak, her yıl yapılan etkinliklerin geleceğin liderleri olan çocuklara güvenin ifadesi olduğunu dile getirdi.

Kenan Ata Hasbal'dan Vizyon Projeleri

Temsili Bakan Kenan Ata Hasbal ise, hayallerini gerçekleştirmek için Bakan Tekin'e teşekkür ederek, 23 Nisan’ın çocuklara emanet edilmesinin Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Hasbal, eğitimde yapmayı planladığı yeniliklerini şöyle sıraladı:

  • Okul bahçelerine daha çok yeşil alan ve meyve ağaçları eklenmesi,
  • Kaydırak, salıncak ve ağaç evleri gibi oyun alanlarının kurulması,
  • Sera uygulamaları ve dersliklerde geleneksel el sanatları atölyelerinin artırılması,
  • Drama derslerinin tüm eğitim kademelerine eklenmesi.
  • Kutu oyunları ve yapay zeka sınıfları ile öğrenci gelişimlerine yön vermek.

Okul Politikaları Üzerine Açıklamalar

Hasbal, teneffüs süreleriyle ilgili değişiklikler üzerinde çalıştıklarını belirtirken, cep telefonu kullanımına ilişkin olarak, bu yasağın devam etmesi gerektiğini ifade etti. "Sosyal medya çocuklar için tehlikeler barındırıyor," dedi.

Etkinlikler ve Bayram Coşkusu

Bakanlık bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli atölye ve etkinlikler için hazırlandı. Öğrenciler, bayrama özel mesajların yer aldığı 'Gazete Çocuk' ve Hakimiyet-i Milliye gazetesinin özel baskısını dağıttı. Bakan Tekin, öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisini izledikten sonra, çocuklarla birlikte Atatürk Bulvarı’ndan TBMM’ye kadar yürüdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti. Bakanlığa gelen Tekin, ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklarca karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti. Bakanlığa gelen Tekin, ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklarca karşılandı.

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