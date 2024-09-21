Milli Eğitim Bakanı Tekin, Okul Temizlik Personel İstihdamını Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Temizlik Personeli Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik personeli istihdamı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve çalışma bakanı ile birlikte bu konuda tekrar bir değerlendirme yaptıklarını belirten Tekin, "Pazartesi itibarıyla Çalışma Bakanlığı 30 bin ilave personel istihdam hakkı sunacak," dedi.

Okullardaki Temizlik Elemanları

Şu an 45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanının bulunduğunu aktaran Tekin, sürecin taşeronlar aracılığıyla yönetildiğini hatırlattı. Taşeronların kadroya geçişinin ardından bazı sorunların yaşandığını ve bu problemleri çözmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplum yararına program başlattıklarını kaydetti.

Güvenlik ve Depreme Hazırlık

Okullardaki güvenlik sorunları hakkında da bilgi veren Tekin, riskli bölgelerde polislerin bulunduğunu, okulların büyük çoğunluğunda güvenlik kameralarının mevcut olduğunu ifade etti. Ayrıca, 2002 yılından sonra inşa edilen okulların deprem mevzuatına uygun olduğunu belirtti.

Öğrenci Kayıt ve Yemek Hizmetleri

Bakan Tekin, okul kayıtlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını ve 3 milyonun üzerinde öğrencinin yemek hizmetinden faydalandığını da belirtti. Özel okullar ile ilgili denetimlerin sürdüğünü ve usulsüzlüklerin ceza ile sonuçlanacağını vurguladı.

Öğretmen Atamaları ve Eğitim Politikaları

Öğretmen atamaları hakkında her yıl düzenli değerlendirme yapıldığını kaydeden Tekin, Danıştay'ın kararının beklendiğini belirtti. Öğretmenlik mülakatlarıyla ilgili olarak, bu sürecin gerekliliğini ifade etti.

Sosyal Medya ve Eğitim İmajı

Bakan, Bursa'da yaşanan olayla ilgili olarak, öğretmen ve idarecileri zan altında bırakacak uygulamalara karşı olduğunu dile getirdi. Heybeliada Ruhban Okulu hakkında ise açılmasının siyasi bir karar olduğunu açıkladı.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele

Son olarak, dijital bağımlılıkla ilgili bir yol haritasının hazırlandığını belirten Tekin, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.