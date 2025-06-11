Milli Eğitim Bakanı Tekin: Temel Hakların Güvencesi Eğitimde

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı'nda Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı" kapsamında yaptığı konuşmada, eğitimde temel hak ve özgürlüklerin korunmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklılıkları bir zenginlik olarak gören Türkiye oluşturma felsefesine vurgu yaparak, Alevi-Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasını "zihniyet devrimi" olarak nitelendirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Anadolu İrfanı

Tekin, bu yıl eğitime kazandırılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında önemli bilgiler paylaştı. "Anadolu irfanı dediğimiz milli ve manevi değerlerimizi, bu modelle bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu değerleri benimseyen bir kuşak yetiştirmek istiyoruz," dedi.

Bakan Tekin, eğitim müfredatında Anadolu irfanına yönelik derslerin bulunacağını vurgulayarak, din, ahlak ve değerler başlığı altında seçmeli derslerin eklendiğini bildirdi.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Önemi

Temel hak ve hürriyetlerin pazarlık konusu olmadığını belirten Tekin, "Bu haklar modern devletlerin koruma altına alması gereken en temel referans değerlerdir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, farklı inanç mensuplarının ibadet haklarının da temel haklar arasında yer aldığını hatırlattı.

Geleceğe Umutla Bakış

Tekin, programa katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, birlikte daha güzel adımlar atılması gerektiğine inandığını ifade etti. "Başarıya ulaşmak için azimle yolumuza devam etmeliyiz," diyerek geleceğe olan inancını vurguladı.

Programda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve diğer çeşitli siyasi figürler de konuşma yaptı. Etkinlik, akademisyenlerin gerçekleştirdiği deyiş dinletisiyle zenginleştirildi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı"na katılarak konuşma yaptı.