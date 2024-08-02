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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Bakan Tekin, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen öğrencilerle İstanbul'da bir araya gelerek eğitim ve kültür konularında bilgi paylaşımında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:25
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan gelen öğrencilerin katıldığı 'Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri' çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen buluşmaya katıldı.

İstanbul Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Toplandılar

Bakan Tekin, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lisans öğrencileri ile buluşarak önemli mesajlar verdi. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmasında, "Çok değerli öğrenciler, hepinize hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 'gönül coğrafyası' olarak tanımladığımız bölgelerde yaşayan soydaşlarımız ve dostlarımızla gelecek kuşakların bağını güçlendirmek, var olan bağları devam ettirmek bizim asli görevlerimizden biridir," şeklinde ifade etti.

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Tekin, etkinliğin amacını açıkladı: "Gönül coğrafyamız başlığıyla müfredatımızda bu birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer vermek için çaba sarf ettik." Ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden zulmüne de değinerek, barış ve dostluk anlayışının önemine vurgu yaptı.

Öğrencilere Kültürel ve Dil Eğitimi

Bu etkinlik kapsamında, öğrencilere Türkiye'yi ve Türk dünyasını tanıtmak, çevre ve kültür bilinci kazandırmak amacı ile çeşitli programlar hazırlandı. Öğrencilerin Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde ders alacakları 5 haftalık bir yaz eğitim programı da planlandı. Kültürel gezilerin yanı sıra, alanında uzman isimlerle de konferans saatleri düzenlenecek.

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