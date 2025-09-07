Milli gemilerin "kalbi" HAVELSAN’ın FLEETSTAR ve SUBSTAR'ı üç kıtada atıyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen yazılım ve sistem entegrasyon şirketi HAVELSAN tarafından geliştirilen FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi, hem Türk Deniz Kuvvetleri platformlarında hem de son 5 yılda birçok yabancı deniz kuvvetinde görev yapıyor.

Gelişim, teslimat ve markaleşme

HAVELSAN, suüstü ve denizaltı platformları için tasarladığı ilk veri dağıtım sistemi teslimatını MİLGEM-1 (TCG Heybeliada) için 15 yıl önce gerçekleştirdi. Ardından geliştirilen Platform Veri Dağıtım Sistemi Ailesi, bu yıl FLEETSTAR ve SUBSTAR isimleriyle markaleşti. Bugüne kadar 60'tan fazla sistem teslim edildi.

Yurt dışı ihracat ve kullanım

HAVELSAN'ın geliştirdiği sistemler 2020'den beri yurt dışına da ihraç ediliyor ve birçok ülkenin deniz kuvvetlerine entegrasyonları gerçekleştirildi. Üretilen FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemlerinin toplam kullanım süresi 300 yılı aşıyor ve son 1 yılda ortalama olarak ayda 1 sistem teslimatı yapıldı.

Performans, güvenilirlik ve entegrasyon

FLEETSTAR ve SUBSTAR, suüstü gemilerde ve denizaltılarda 7/24 çalışacak şekilde tasarlandı; yüksek hazır bulunma ve düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların takdirini topluyor. Platform üzerindeki birçok sistemle doğrudan bağlantılı olan bu veri dağıtım sistemleri, seyir radarları, silah sistemleri ve diğer kritik bileşenlerin ağır deniz şartlarında bile yüksek performansla çalışabilmesi için gerekli veri altyapısını sağlıyor.

Yerli katkı ve üretim

HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen alt sistemler arasında Single Board Computer (SBC), Interface Kartları, Zaman Kartı, Power ve Backplane yarı mamul kartları, Time Server ve küresel uydu seyir sistemi alıcısı bulunuyor. Bu bileşenlerle FLEETSTAR ve SUBSTAR'ın yerli katkı oranı yüzde 80'in üzerine çıkarıldı.

Modernizasyon ve sürdürülebilir kullanım

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki diğer gemi ve denizaltılara da modernizasyon süreçleri kapsamında FLEETSTAR ve SUBSTAR entegrasyonları uygulanıyor. HAVELSAN, elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını ve yazılım ile mekanik ihtiyaçların tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üreterek, sistemlerin pek çok platformda kesintisiz hizmet vermesini sağlıyor.

Sonuç: FLEETSTAR ve SUBSTAR, ileri mühendislik ve yüksek güvenilirlik gerektiren deniz platformlarında veri akışını güvenli ve kesintisiz sağlayarak hem yerli savunma ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracatta başarı hikayesi yazıyor.

