Milli Piyango büyük ikramiyesinde Kolombiya iddiasına yanıt geldi: İddialar doğru değildir

Sisal Şans, Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi'nin Kolombiya'da çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, büyük ikramiyenin T.C. kimlik numarası ile sisteme kayıtlı 1969 doğumlu bir Türk vatandaşının biletine isabet ettiği ve şahsın rızası olmadan başka bilgi verilemeyeceği ifade edildi.

Milli Piyango büyük ikramiyesinde Kolombiya iddiasına yanıt geldi: İddialar doğru değildir
Yayın Tarihi:

Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiası asılsız çıktı. Sisal Şans, büyük ikramiyenin Türkiye'deki bir vatandaşa ait olduğunu açıkladı. Açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete çıktı. İkramiyeyi kazanan kişinin, İstanbul'da yaşayan ve 1969 doğumlu bir erkek olduğu belirtildi. Talihli, kişisel verilerinin açıklanmasını istemediği için kendisi hakkında daha fazla bilgi verilmediği ve bazı haber sitelerinde yer alan "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" yönündeki iddiaların ise doğruluk payı olmadığının altı çizildi.

Öne Çıkanlar
2024 Kova burcu yorumu: Plüton’un büyük dönüşümü 2024 Kova burcu yorumu: Plüton’un büyük dönüşümü
Nakit para arayanlar o bankaya koşacak! 22 bin TL için 22 dakika beklemenize bile gerek yok! Nakit para arayanlar o bankaya koşacak! 22 bin TL için 22 dakika beklemenize bile gerek yok!
2024'te Oğlak burcunu neler bekliyor? İşte Yıldızların söyledikleri! 2024'te Oğlak burcunu neler bekliyor? İşte Yıldızların söyledikleri!
Çok Okunanlar
Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne? Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne? e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek Google, Mimarlık Devi Sedad Hakkı Eldem’i Unutmadı! Google, doodle ile kutladı Google, Mimarlık Devi Sedad Hakkı Eldem’i Unutmadı! Google, doodle ile kutladı Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun İstanbul'da sahte alkol operasyonu! Ünlü markaların bandrolleriyle piyasaya sürüyorlardı İstanbul'da sahte alkol operasyonu! Ünlü markaların bandrolleriyle piyasaya sürüyorlardı