Milli Piyango büyük ikramiyesinde Kolombiya iddiasına yanıt geldi: İddialar doğru değildir

Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiası asılsız çıktı. Sisal Şans, büyük ikramiyenin Türkiye'deki bir vatandaşa ait olduğunu açıkladı. Açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye, Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete çıktı. İkramiyeyi kazanan kişinin, İstanbul'da yaşayan ve 1969 doğumlu bir erkek olduğu belirtildi. Talihli, kişisel verilerinin açıklanmasını istemediği için kendisi hakkında daha fazla bilgi verilmediği ve bazı haber sitelerinde yer alan "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" yönündeki iddiaların ise doğruluk payı olmadığının altı çizildi.