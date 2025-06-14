Milli Saraylar Yaz Akşamlarında Ziyaretçilerini Büyülüyor

Milli Saraylar İdaresi, yaz sezonunda tarihi bahçelerinde ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmak amacıyla akşam ziyaret saatlerini uzattı. Bu kapsamda, Beylerbeyi Sarayı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları 22.00'ye kadar açık olacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, bu yaz uygulamasının 15 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu. Ziyaret saatlerinin uzamasıyla birlikte, saray, kasır ve müze bahçelerinde yer alan kafeler de yaz akşamları boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Çapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Köşk ve kasırlardan Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Ihlamur Kasrı da 22.00'ye kadar ziyaret edilmeye açık olacak. Ayrıca, Dolmabahçe Resim Müzesi bahçesi de ziyaretçilere akşam saatlerinde kapılarını açacak." Beykoz Cam Müzesi ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı ise akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Beylerbeyi Sarayı'nın, tarihte yalnızca padişah ve üst düzey yönetimin girebildiği bir mekan olduğuna dikkat çeken Çapoğlu, ziyaretçilerin artık harem ve selamlık bölümü arasında 113 metre boyunca yürüyebileceğini belirtti. "Burada, gün batımında muhteşem manzaralar bizleri karşılayacak," diyen Çapoğlu, ziyaretçilere bu mekanlarda büyük bir keyif sunan kafeterya imkanının da olduğunu ifade etti.

Osmanlı döneminin gözde yapılarından olan Beylerbeyi Sarayı'nın geleneksel görkemini yaşarken, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yürüyüş yapma fırsatı sunan rıhtım, halkın ziyaretine açık olacak.

Bu uygulama sayesinde, İstanbul'un tarihi dokusunu ve görsel güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes, her yaş grubuna hitap eden bir etkinlik ile yaz akşamlarını değerlendirme şansı bulacak. Uygulama 15 Eylül'de sona erecek.

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz boyunca tarihi yapılara ait bahçelerde geçirilecek süreyi uzatarak ziyaretçilerine daha uzun, huzurlu bir zaman dilimi sunuyor. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, AA muhabirine konuştu.