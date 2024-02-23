Milli savaş uçağı KAAN, "BİLGE KAAN" oluyor: ASELSAN'dan KAAN'a gelişmiş teknoloji desteği

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanındaki öncü şirketi ASELSAN’ın, milli muharip uçak KAAN projesine verdiği desteği anlattı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, KAAN’ı "BİLGE KAAN" yapmak için çalıştıklarını belirterek,

"Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN'ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta Türk Havacılık Uzay Sanayii'ndeki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve istikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.





ASELSAN, KAAN’a, aviyonik alanda geliştirdiği üstün teknolojilerle destek verecek. Bu doğrultuda, şirketin, kriptolu iletişim, tanımlama, veri bağlantısı, 3D iç iletişim, yer ve uydu destekli yaklaşma, navigasyon, yedek uçuş göstergesi, TULGAR kask göstergesi, kızılötesi arama ve izleme, entegre elektro-optik nişangah, kızılötesi füze uyarı ve görüntüleme, lazer uyarı, yönlü kızılötesi karşı önlem, güdümlü mühimmat, uçuş kontrol sistemi sensörleri, bütünleşik elektronik harp, AESA burun radarı, karşı önlem atma gibi alt sistem ve ekipmanları, KAAN’ın başarılı bir şekilde misyonunu yerine getirmesine yardımcı olacak.

KAAN, F-16'LARI TAHTINDAN EDECEK GÜÇTE

KAAN, Türkiye’nin milli savaş uçağı, ilk uçuşunu 13 dakika boyunca 8000 feet yükseklikte ve 230 knot hızla tamamladı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu başarıyı Anadolu Ajansı’na duyurmuş ve 2028 yılına kadar Hava Kuvvetlerine 20 adet uçak teslim edeceklerini belirtmişti. Fakat savaş uçağının seri üretimine ne zaman geçileceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN’ın F-16 ile benzer özelliklere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin kendi yeni nesil savaş uçağını yaptığını vurguladı. Erdoğan, beşinci nesil teknoloji ile geliştirildiğini söylediği KAAN ile savaş uçağı geliştirme noktasında ileri seviyeye taşındığına dikkat çekti.



