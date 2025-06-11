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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Endonezya'daki Indo Defence-2025 Fuarı'na Katıldı

Şuay Alpay, Endonezya'da Indo Defence-2025 Fuarı'nda önemli görüşmeler yaptı ve KAAN uçakları için imza törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 19:13
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Endonezya'daki Indo Defence-2025 Fuarı'na Katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ile birlikte, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence-2025 Fuarı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alpay, fuarın ilk gününde 30 Türk firmasının yer aldığı etkinlikte, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Singapur Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Mohd Zaqy ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Alpay, ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun himayelerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Endonezya Tedarik Makamı arasında gerçekleştirilen 48 milli muharip uçak KAAN ihracatı için düzenlenen imza töreninde de yer aldı.

Açıklamada, "KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ'ı ve emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay (sol 2), Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni...

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay (sol 2), Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence-2025 Fuarı'na katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay (sol 2), Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni...

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay (sol 2), Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence-2025 Fuarı'na katıldı.

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