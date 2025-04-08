Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Ticaret Odası Heyetini Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önemli bir görüşmeye imza atarak ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy'yi kabul etti.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Choksy ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği buluşma hakkında bilgi verildi. Açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.' ifadeleri kullanıldı.

Bu buluşmanın, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ve savunma ilişkileri açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.