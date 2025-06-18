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Milli Savunma Bakanı Güler'den Azerbaycan ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nde Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 21:52
Milli Savunma Bakanı Güler'den Azerbaycan ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonunda Konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Böylesine kritik bir ortamda Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir ifadesini kullandı.

Bakan Güler, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için mücadele eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere acil şifalar temennisinde bulundu. küresel ve bölgesel düzeyde risklerin arttığını belirten Güler, Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü olması, caydırıcılığını artırması bir zorunluluktur dedi.

Azerbaycan ile Türkiye Arasındaki Kuvvetli Bağlar

Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin tarihi bir derinliği olduğunu vurgulayan Güler, Ülkelerimiz zorlu zamanlarda yan yana durmuştur dedi. Savunma ve güvenlik alanında sıkı işbirliklerinin bulunduğunu belirtti.

Bakan Güler, Azerbaycan ile yürütülen ortak faaliyetlerin geniş bir yelpazeye yayıldığını hatırlatarak, Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüzdür ifadesini kullandı. Vatan Muharebesi'nde elde edilen başarıların ve Karabağ'da dalgalanan Azerbaycan bayrağının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Ordusunun Mücadelesi

Bakan Güler, Azerbaycan ordusunun kazandığı zaferin hem Azerbaycan hem de tüm Türk dünyası için önemli bir miras olduğunu ifade etti. Azerbaycan ordusunun, savaştığı topraklar için büyük bir cesaretle mücadelesine değinerek, Bu kahramanlar, vatan sevdasıyla yoğrulmuş birer timsalidir şeklinde konuştu.

Güler, Azerbaycan halkının öz ordusuyla topraklarına kavuştuğunu belirterek, Barış antlaşmasının imzalanması en büyük temennimizdir dedi. Türk ve Azerbaycan orduları arasındaki işbirliğinin bölgedeki barış ve istikrar için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

İki Devlet, Tek Millet, Tek Ordu

Bakan Güler, İki devlet, tek millet ve tek ordu anlayışıyla devam eden işbirliğinin her alanda daha üst seviyelere taşınacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını söyledi.

Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay gibi birçok davetli katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

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