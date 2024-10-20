DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.326.072,18 -0,29%

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'daki Devir Teslim Törenine Katıldı

Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini iletti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:25
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'daki Devir Teslim Törenine Katıldı

Endonezya'da Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ederek Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Bakan Güler'ın Mesajı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, Güler, törende yeni göreve başlayan Endonezyalı Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. Bu katılım, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Orman Temizliği Etkinliği'ne Katıldı
2
Ağrı Dağı Kış Beyazına Büründü
3
Beyoğlu'nda Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
4
Irak Türkmen Cephesi Seçimlere Katılım Çağrısı Yaptı
5
Yenidoğan Çetesinin Hemşirelerinin Etkin Pişmanlık Talepleri
6
Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Denize Bıraktı, Türkiye Müdahale Etti
7
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’