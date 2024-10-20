Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'daki Devir Teslim Törenine Katıldı

Endonezya'da Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil ederek Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Bakan Güler'ın Mesajı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, Güler, törende yeni göreve başlayan Endonezyalı Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. Bu katılım, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.